Биография

Анна Кузина — актриса театра и кино. Родилась в Киеве 19 июля 1980 года. Будущая актриса росла в творческой семье: ее отец играл в любительском театре. Девочка занималась фигурным катанием, музыкой, а также ходила в театральный кружок. Также она добилась успехов в горнолыжном спорте, занимала призовые места на юниорских соревнованиях. Отец поддерживал мечту Анны об актерской карьере, однако поступить в престижный московский вуз на бюджет она не смогла, поэтому получила филологическое образование. Параллельно она участвовала в студенческих постановках. После первых успехов на театральной сцене Анна Кузина решила попробовать себя в кинематографе и успешно прошла кастинг на роль второго плана в фильме «С днем рождения, королева!». Затем последовала череда съемок в небольших проектах, а через несколько лет девушка получила уже главные роли в кинолентах «Одуванчик» и «Таинственный остров». Широкую известность актрисе принесли съемки в сериале «Универ. Новая общага». Среди прочих известных проектов с ее участием — сериалы «Прокурорская проверка», «Швабра» и «Немая».