Призрак (фильм, 2015) смотреть онлайн

Мальчик помогает призраку-авиаконструктору запустить самолет в небо. Федор Бондарчук и Семен Трескунов в душевной семейной комедии от сценаристов «Триггера» и «Нулевого пациента».



Еще вчера талантливый авиаконструктор Юрий Гордеев был в шаге от триумфа: его инновационное изобретение могло стать прорывом в отечественной авиации. Однако после того как Гордеев в нетрезвом виде сел за руль и разбился в автокатастрофе, окружающие перестали его видеть и слышать. По невероятной случайности единственным, с кем Юрию удается установить контакт, становится школьник Ваня Кузнецов. Скромный, нерешительный мальчик, который боится даже заговорить с девочкой. Разве может он оказаться полезным амбициозному профессионалу? Чтобы закончить дело своей жизни, у авиаконструктора есть всего неделя.



Чтобы узнать, сможет ли Гордеев поднять самолет в небо, включайте фильм «Призрак» — смотреть онлайн и в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

