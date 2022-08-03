Призрак (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Мальчик помогает призраку-авиаконструктору запустить самолет в небо. Федор Бондарчук и Семен Трескунов в душевной семейной комедии от сценаристов «Триггера» и «Нулевого пациента».
Еще вчера талантливый авиаконструктор Юрий Гордеев был в шаге от триумфа: его инновационное изобретение могло стать прорывом в отечественной авиации. Однако после того как Гордеев в нетрезвом виде сел за руль и разбился в автокатастрофе, окружающие перестали его видеть и слышать. По невероятной случайности единственным, с кем Юрию удается установить контакт, становится школьник Ваня Кузнецов. Скромный, нерешительный мальчик, который боится даже заговорить с девочкой. Разве может он оказаться полезным амбициозному профессионалу? Чтобы закончить дело своей жизни, у авиаконструктора есть всего неделя.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Анна
Антонова
- Актёр
Игорь
Угольников
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- СРАктриса
Софья
Райзман
- АПАктриса
Ани
Петросян
- Актёр
Алексей
Лукин
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Александр
Войтинский
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Актриса дубляжа
Анна
Кузина
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- ММОператор
Михаил
Милашин
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров