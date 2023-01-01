Биография

Алексей Лукин — российский актер. Родился в Москве 22 апреля 1999 года. Одновременно с обучением в школе Алексей посещал агентство PRESIDENT KIDS, где изучал сценическую речь и пластику. Помимо творческих задатков юный кинодеятель тянулся к спорту и долгие годы занимался футболом. В 2012 году родители отдали Лукина в руки студии «Современник», где будущий кинодеятель постигал сценическое искусство. Карьера Алексея Лукина стартовала в начале 2010-х годов, когда он сыграл небольшие роли в сериалах «Семейные драмы», «Деффчонки» и «Второе дыхание». Также юношу можно наблюдать в фильме «Призрак» и сериалах «Контакт», «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест» и «Алиса не может ждать».