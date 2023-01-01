WinkОлег Маловичко
Олег Маловичко
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 27 июня 1970 г. (54 года)
Биография
Олег Маловичко — российский сценарист и продюсер. Родился в Южно-Сахалинске 27 июня 1970 года. Маловичко искал свою стезю вплоть до 30 лет. Попробовав себя в нескольких профессиях, Олег взялся за перо. Сначала выкладывал творчество в Интернет, но вскоре познакомился с режиссером Валерием Тодорковским, который мотивировал его на написание полноценного сценария для кино. Первой экранизированной работой Олега Маловичко стал криминальный сериал «Частный заказ». Затем последовала успешная работа над полнометражной картиной «Домовой». Набравшись опыта, сценарист начал работать над большими проектами Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение», писал сценарии к сериалам «Мажор» и «Метод», триллеру «Спутник» и драме «Нулевой пациент».
Фильмография
Сценарист
- 9.5
Лед 32024, 134 мин
- 9.2
Повелитель ветра2023, 99 минБесплатно
- 8.7
Бендер: Начало2021, 93 минБесплатно
- 8.5
Бендер: Золото империи2021, 83 минБесплатно
- 8.9
Бендер: Последняя афера2021, 96 минБесплатно
- 8.8
Шерлок в России2019
- 9.6
Лед2018, 112 мин
- 9.0
Притяжение2017, 127 минБесплатно
- 9.0
Троцкий2017
- 9.4
Призрак2015, 109 мин
- 8.6
Саранча2015
- 8.4
Саранча2013, 118 мин
- 8.6
Без следа2012Бесплатно
- 8.7
Джунгли2012, 80 мин
- 9.4
Выкрутасы2010, 96 минБесплатно
- 9.4
Елки2010, 85 минБесплатно