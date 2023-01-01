Биография

Олег Маловичко — российский сценарист и продюсер. Родился в Южно-Сахалинске 27 июня 1970 года. Маловичко искал свою стезю вплоть до 30 лет. Попробовав себя в нескольких профессиях, Олег взялся за перо. Сначала выкладывал творчество в Интернет, но вскоре познакомился с режиссером Валерием Тодорковским, который мотивировал его на написание полноценного сценария для кино. Первой экранизированной работой Олега Маловичко стал криминальный сериал «Частный заказ». Затем последовала успешная работа над полнометражной картиной «Домовой». Набравшись опыта, сценарист начал работать над большими проектами Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение», писал сценарии к сериалам «Мажор» и «Метод», триллеру «Спутник» и драме «Нулевой пациент».