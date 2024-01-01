Фильм Лед 3 (2024 года) смотреть онлайн

Сюжет

Путь к мечте, взросление и настоящая любовь. Третья часть романтической спортивной франшизы с Марией Ароновой и Александром Петровым в главных ролях.



Юная фигуристка Надя мечтает пойти по стопам матери и участвовать в престижном соревновании «Кубок Льда», но ее беспокойный отец Саша Горин не верит, что дочь уже выросла и способна принимать важные решения самостоятельно. Он отчаянно пытается защитить ее от возможных трудностей на пути к опасной мечте. Наде остается только заниматься тайно, и во время одной из таких тренировок она знакомится с дерзким московским хоккеистом. Между спортсменами возникают сильные чувства, но Горин старается разлучить их. Однако сможет ли он противостоять силе истинной любви?



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