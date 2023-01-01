Биография

Сергей Беляев — российский актер кино и театра. Родился во Владимирской области 14 октября 1989 года. В 2013 году Сергей получил красный диплом актера в Театральном институте им. Бориса Щукина. Еще будучи студентом, он начал покорять подмостки Театра на Таганке, а по окончании вуза устроился в Театр им. Маяковского. Сегодня актера можно увидеть на сцене в Московском академическом театре сатиры. За блестящую работу Беляев был награжден премией «Золотой лист». В 2010 году Сергей Беляев начал съемочную карьеру. Дебютными проектами актера стали полнометражный фильм «Чучело 2» и сериалы «Жизнь и судьба», «Средство от смерти». В 2014-м он появился в картине «День дурака», а через два года снялся в ленте «Екатерина. Взлет». Также в его фильмографии числятся ситкомы «Реальные пацаны», «Миллионер из Балашихи» и драмеди «Чики», «Сама дура». В 2021 году кинодеятель получил роли в проектах «Одиннадцать молчаливых мужчин» и «Экипаж 314».