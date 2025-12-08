Мотай! (сериал, 2026) смотреть онлайн

Мотай!
«Мотай!», сериал 2026 года, — российская криминальная комедия, действие которой разворачивается в колонии строгого режима.

Главный герой — начальник колонии. Он давно хочет вырваться из провинции и попасть в столицу, а лучший, по его мнению, способ сделать это — через кино. Назаров одержим идеей превратить исправительное учреждение в съемочную площадку и прославиться благодаря необычному проекту. Чтобы реализовать авантюру, Назаров переводит в свою колонию известного московского режиссера. Тот решает воссоздать голливудские боевики силами заключенных и сотрудников. Что из этого получится?

«Мотай!» (2026) — это история о столкновении системы и творчества. Сериал иронизирует над индустрией кино, тюремными штампами и человеческими амбициями, показывая, как даже в закрытом пространстве может возникнуть простор для самовыражения. Смотреть сериал «Мотай!» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

