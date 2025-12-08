Мотай! (сериал, 2026) смотреть онлайн
«Мотай!», сериал 2026 года, — российская криминальная комедия, действие которой разворачивается в колонии строгого режима.
Главный герой — начальник колонии. Он давно хочет вырваться из провинции и попасть в столицу, а лучший, по его мнению, способ сделать это — через кино. Назаров одержим идеей превратить исправительное учреждение в съемочную площадку и прославиться благодаря необычному проекту. Чтобы реализовать авантюру, Назаров переводит в свою колонию известного московского режиссера. Тот решает воссоздать голливудские боевики силами заключенных и сотрудников. Что из этого получится?
«Мотай!» (2026) — это история о столкновении системы и творчества. Сериал иронизирует над индустрией кино, тюремными штампами и человеческими амбициями, показывая, как даже в закрытом пространстве может возникнуть простор для самовыражения. Смотреть сериал «Мотай!» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
- САРежиссёр
Саша
Абдуллаев
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актёр
Александр
Обласов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Андрей
Свиридов
- МКАктёр
Максим
Киселев
- Актёр
Сергей
Беляев
- АНАктёр
Аскар
Нигамедзянов
- ИВАктриса
Ирина
Выборнова
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- АКАктёр
Антон
Кротов
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актёр
Константин
Крюков
- РАСценарист
Ренат
Актуганов
- ИЯСценарист
Илья
Ярошевский
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- Продюсер
Тина
Канделаки
- Продюсер
Сергей
Жуков
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- Продюсер
Вадим
Бакунев
- АВПродюсер
Александр
Вялых
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- АИОператор
Антон
Исаев
- Композитор
Сергей
Жуков
- АХКомпозитор
Александр
Хальзев