Мотай! (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Сериал «Мотай!» (1 сезон) — история о большой авантюре, в которой сталкиваются амбиции провинциального начальства, творческое эго столичного режиссера и суровая реальность колонии в тайге.



Тимофей Назаров видит в кино не просто развлечение, а шанс переписать собственную биографию. Его идея сделать из исправительного учреждения культурный феномен постепенно превращается в навязчивую цель. Когда в колонию попадает режиссер Матвей, ситуация меняется: теперь у Назарова есть настоящий профессионал, способный превратить сомнительную затею в полноценный проект. Первый сезон строится вокруг создания «тюремного блокбастера», а каждый эпизод раскрывает новых актеров среди арестантов.



Может ли искусство действительно изменить людей, или это лишь красивая иллюзия в замкнутом пространстве?


