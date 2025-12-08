Мотай! 1 сезон, 1 серия
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+21 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 12
- 18+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 13
- 18+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 15
- 18+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 16
- 18+22 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров всё ещё мечтает вырваться в столицу — и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого, который получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- САРежиссёр
Саша
Абдуллаев
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актёр
Александр
Обласов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Андрей
Свиридов
- МКАктёр
Максим
Киселев
- Актёр
Сергей
Беляев
- АНАктёр
Аскар
Нигамедзянов
- ИВАктриса
Ирина
Выборнова
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- Актёр
Амаду
Мамадаков
- АКАктёр
Антон
Кротов
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актёр
Константин
Крюков
- РАСценарист
Ренат
Актуганов
- ИЯСценарист
Илья
Ярошевский
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- Продюсер
Тина
Канделаки
- Продюсер
Сергей
Жуков
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- Продюсер
Вадим
Бакунев
- АВПродюсер
Александр
Вялых
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- АИОператор
Антон
Исаев
- Композитор
Сергей
Жуков
- АХКомпозитор
Александр
Хальзев