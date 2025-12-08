Мотай!. Сезон 1. Серия 1
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Мотай!
1-й сезон
1-я серия
8.92026, Мотай!. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

Мотай! 1 сезон, 1 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров всё ещё мечтает вырваться в столицу — и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого, который получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мотай!»