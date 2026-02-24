8.82026, Мотай!. Сезон 1. Серия 8
Комедия16+
Контент станет доступным 05.03.2026
Мотай! (сериал, 2026) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров всё ещё мечтает вырваться в столицу — и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого, который получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики.
Рейтинг
- САРежиссёр
Саша
Абдуллаев
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актёр
Александр
Обласов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Андрей
Свиридов
- МКАктёр
Максим
Киселев
- Актёр
Сергей
Беляев
- АНАктёр
Аскар
Нигамедзянов
- ИВАктриса
Ирина
Выборнова
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- АКАктёр
Антон
Кротов
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актёр
Константин
Крюков
- РАСценарист
Ренат
Актуганов
- ИЯСценарист
Илья
Ярошевский
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- Продюсер
Тина
Канделаки
- Продюсер
Сергей
Жуков
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- Продюсер
Вадим
Бакунев
- АВПродюсер
Александр
Вялых
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- АИОператор
Антон
Исаев
- Композитор
Сергей
Жуков
- АХКомпозитор
Александр
Хальзев