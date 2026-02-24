Мотай! (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Мотай!. Сезон 1. Серия 5
Мотай!
1-й сезон
5-я серия
8.92026, Мотай!. Сезон 1. Серия 5
Комедия16+
Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров всё ещё мечтает вырваться в столицу — и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого, который получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики.

Россия
Комедия
Full HD
22 мин / 00:22

