Биография

Андрей Свиридов – актер и спортсмен из Беларуси. Он родился 27.03.1975 г. в г. Могилев. Сильный и статный мужчина смог сделать успешную карьеру и в спорте, и в кино. В детстве Свиридов увлекался баскетболом. Он получил титул мастера спорта и попал в молодежную национальную сборную РБ. В Беларуси его спортивная карьера складывалась успешно. Он стал чемпионом СНГ среди молодежи, 2-кратным чемпионом СССР, выигрывал чемпионаты Европы и Беларуси. Для дальнейшего развития спортивной карьеры Свиридов переехал в США, где стал играть в команде «The George Washington University». Из-за травмы Андрею пришлось уйти из большого спорта. На тот момент ему было 25 лет. После этого он принял решение стать актером и поступить в актерскую школу Лос-Анджелеса. Яркий типаж был востребован в российском кинематографе. Первым фильмом Андрея Свиридова стал «Бойцовский дух». После него актера стали приглашать в многочисленные сериалы: «Не родись красивой», «Наша Russia», «Дочки-матери» и др. Самой узнаваемой считается роль охранника олигарха в сериалах «Универ» и «Саша+Таня». Свиридов снимался в клипах мировых знаменитостей: Робби Уильямса, Энрике Иглесиаса, а также в рекламных роликах.