Мотай! (сериал, 2026) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Мотай!. Сезон 1. Серия 14
Комедия16+

Контент станет доступным 11.03.2026

Сериал «Мотай!» (1 сезон) — история о большой авантюре, в которой сталкиваются амбиции провинциального начальства, творческое эго столичного режиссера и суровая реальность колонии в тайге.

Тимофей Назаров видит в кино не просто развлечение, а шанс переписать собственную биографию. Его идея сделать из исправительного учреждения культурный феномен постепенно превращается в навязчивую цель. Когда в колонию попадает режиссер Матвей, ситуация меняется: теперь у Назарова есть настоящий профессионал, способный превратить сомнительную затею в полноценный проект. Первый сезон строится вокруг создания «тюремного блокбастера», а каждый эпизод раскрывает новых актеров среди арестантов.

Может ли искусство действительно изменить людей, или это лишь красивая иллюзия в замкнутом пространстве? Сериал «Мотай!», 1 сезон — смотреть приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Мотай!»