Контент станет доступным 12.03.2026
Мотай! (сериал, 2026) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+21 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 3
- 16+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 4
- 16+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 5
- 16+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 7
- 16+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 8
- 16+22 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 9
- 16+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 11
- 16+23 мин
Мотай!
Сезон 1 Серия 12
- 16+11марта
Мотай!
Сезон 1 Серия 13
- 16+11марта
Мотай!
Сезон 1 Серия 14
- 16+12марта
Мотай!
Сезон 1 Серия 15
- 16+12марта
Мотай!
Сезон 1 Серия 16
- 16+12марта
Мотай!
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Сериал «Мотай!» (1 сезон) — история о большой авантюре, в которой сталкиваются амбиции провинциального начальства, творческое эго столичного режиссера и суровая реальность колонии в тайге.
Тимофей Назаров видит в кино не просто развлечение, а шанс переписать собственную биографию. Его идея сделать из исправительного учреждения культурный феномен постепенно превращается в навязчивую цель. Когда в колонию попадает режиссер Матвей, ситуация меняется: теперь у Назарова есть настоящий профессионал, способный превратить сомнительную затею в полноценный проект. Первый сезон строится вокруг создания «тюремного блокбастера», а каждый эпизод раскрывает новых актеров среди арестантов.
Может ли искусство действительно изменить людей, или это лишь красивая иллюзия в замкнутом пространстве? Сериал «Мотай!», 1 сезон — смотреть приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Саша
Абдуллаев
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актёр
Александр
Обласов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Андрей
Свиридов
- МКАктёр
Максим
Киселев
- Актёр
Сергей
Беляев
- АНАктёр
Аскар
Нигамедзянов
- ИВАктриса
Ирина
Выборнова
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- АКАктёр
Антон
Кротов
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актёр
Константин
Крюков
- РАСценарист
Ренат
Актуганов
- ИЯСценарист
Илья
Ярошевский
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- Продюсер
Тина
Канделаки
- Продюсер
Сергей
Жуков
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- Продюсер
Вадим
Бакунев
- АВПродюсер
Александр
Вялых
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- АИОператор
Антон
Исаев
- Композитор
Сергей
Жуков
- АХКомпозитор
Александр
Хальзев