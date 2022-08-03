О фильме
События самой новогодней комедии ЕЛКИ происходят в 11 городах. Герои фильма оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо… или Теория шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- Режиссёр
Александр
Андрющенко
- Режиссёр
Ярослав
Чеважевский
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Сергей
Светлаков
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- Актриса
Алина
Булынко
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Мария
Порошина
- ДБАктёр
Дато
Бахтадзе
- Актриса
Вера
Брежнева
- Актёр
Никита
Пресняков
- Сценарист
Тимур
Бекмамбетов
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- Продюсер
Ива
Стромилова
- АЗХудожник
Андрей
Золотухин
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- Композитор
Павел
Есенин