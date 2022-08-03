Елки
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Елки (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.42010, Елки
Комедия85 мин12+

О фильме

События самой новогодней комедии ЕЛКИ происходят в 11 городах. Герои фильма оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо… или Теория шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки»