Биография

Ярослав Чеважевский – режиссер, сценарист, специалист по рекламе. Родился в 1968 году. В юности долго не мог отыскать свое место в жизни. После школы работал слесарем, укладчиком, теплотехником, антеннщиком. Играл в КВН. На телевидение пришел в 1991 году, заняв незначительную должность. Первый рекламный ролик снял в 1992 году. С этого момента роль Чеважевского в создании качественного рекламного продукта растет и ширится. В течение десяти лет он пишет больше тысячи сценариев рекламного видео, режиссирует и снимает сотни роликов, придумывает звучные слоганы. Первый полнометражный фильм Чеважевского появляется в 2007 году. Это социальная драма «Кука». Лента стала заметным событием в жизни российского общества, однако финансового успеха создателям не принесла. Смешная и остроумная комедия положений «На море!», вышедшая в 2008 году, принесла режиссеру славу мастера развлекательного жанра. Все последовавшие за тем ленты были комедийными. Киноальманах «Елки», в котором у Чеважевского свой небольшой сюжет, укрепил репутацию режиссера. Фильм 2014 года «Мама дарагая» оказался не особенно успешным, и режиссер вернулся к работе в рекламном бизнесе.