Биография

Никита Пресняков – актер, мастер дубляжа, музыкант и талантливый певец, солист группы «MULTIVERSE». Родился 21 мая 1991 года и продолжил знаменитую династию: отец – Владимир Пресняков, которого принято называть младшим, чтобы не путать с его отцом; мать – Кристина Орбакайте, бабушка – примадонна Алла Пугачева; бабушка и дедушка со стороны отца – небезызвестные музыканты Пресняковы. Естественно, с ранних лет Никита Пресняков знал, что у него не будет другого пути, кроме музыки и сценического искусства. Так и случилось: еще в детстве он начинает сниматься в кино, а в юношеском возрасте пробует себя в режиссуре и съемках клипов. Спустя несколько лет активно участвует в телевизионных проектах, наиболее известные среди них – «Жестокие игры», «ШоумаSтгоуон», а также «Две звезды» и «Точь-в-точь». В 2014 году в «Прорыве года-2014» стал обладателем награды в номинации «Дебют», а еще через год состоялось знаменательное событие: дебют группы «MULTIVERSE», сингл под названием «Radiate». С этого момента группа Преснякова начала свое звездное восхождение на музыкальный Олимп. Актер, музыкант Никита Пресняков счастлив и в личной жизни: в 2017 году состоялась его свадьба с Аленой Красновой.