Биография

Дато Бахтадзе — актер. Родился в 1966 году. Сниматься в кино начал в 1987 году после окончания театрального вуза. Драма «Браво, Альбер Лолиш!», в которой актер сыграл князя Паату Тархнишвили, была популярна не только в Советском Союзе, но и в Германии и Финляндии. Следующая роль Бахтадзе датирована 1993-м. Фильм «Паломничество» исследовал глубокие философские проблемы человеческого бытия и демонстрировался на кинофестивалях. В том же году вышла приключенческая комедия «Падший ангел», в котором артист исполнил эпизодическую роль. Высоко оцененная критиками лента оказалась незаслуженно забытой массовым зрителем. Отъезд актера в Америку ненадолго прервал его карьеру. Сниматься в Голливуде артист продолжил в 2000-м. Его роли невелики, а их содержание не отвечает возможностям грузинского мастера перевоплощения. В 2007 артист приезжает в Россию для съемок в ленте «Ирония судьбы. Продолжение». Бахтадзе в фильме «Черная молния» играет начальника главного героя. Колоритный шофер пожарного автомобиля – роль актера в ленте «Елки». Одна из главных ролей исполнена артистом в картине 2012 года «Джентльмены, удачи!» Играет он и в драме 2016 года «Бен-Гур».