Биография

Александра Ремизова – продюсер и сценарист. В некоторых кинопроектах участвовала в качестве актрисы. Имеет на счету множество коммерчески успешных фильмов и сериалов. Родилась в 1983 году в Ленинграде (Санкт-Петербург). Работала с такими режиссерами как Егор Баранов, Александр Котт, Дмитрий Киселев и Александр Войтинский. Также имела множество совместных проектов со сценаристами Сергеем Калужановым, Олегом Маловичко и Романом Непомнящим. Большинство кинокартин, которые продюсировала Ремизова, – это телесериалы и полнометражные фильмы в жанрах драма, комедия и детектив. Большую роль Александра Ремизова сыграла в создании сериала «Триггер», так как была не только продюсером, но и автором идеи. Одним из первых проектов стала новогодняя комедия «Елки», вышедшая в 2010 году. Ремизова выступила в качестве исполнительного продюсера. Она же работала над второй частью фильма, которая вышла годом позже. Наиболее успешные и известные фильмы Александры Ремизовой – сериалы «Мажор 2», «Триггер», «Последний министр» и «Заступники». Менее удачный, однако также известный проект – серия фильмов «Гоголь». В качестве сценариста работала над сериалом «Безумие». Появлялась в эпизодах некоторых своих проектов.