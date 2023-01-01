Заступники (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Марина Ворожищева в роли амбициозной правозащитницы берется за сложнейшие дела на закате 1960-х годов. Российский сериал «Заступники» доступен на Wink: захватывающая драма от режиссера Владимира Котта.



Проект вдохновлен книгой «Записки адвоката» Дины Каминской и рассказывает о реальных судебных заседаниях, в которых участвовали известные советские адвокаты. Талантливая и перспективная девушка по имени Нина Метлицкая получает шанс перейти в самое престижное адвокатское бюро Союза. Ей предстоит доказать, что она заслуживает этой должности, ведь среди ее клиентов оказываются самые разные личности: от вора в законе до политических диссидентов.



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