Биография

Ольга Озоллапиня — российская актриса театра и кино. Обладательница премии «Золотой орел». Родилась в Риге 25 января 1986 года. Еще в подростковые годы начала увлекаться сценическим мастерством, поэтому без проблем поступила на актерский факультет филиала Российского института театрального искусства в Латвии. Получив диплом, начала служить в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства». Сегодня в фильмографии Ольги Озоллапини более 15 проектов. Ее можно встретить в таких сериалах, как «Псих», «Раскол», «Заступники», «Серебряный волк». В 2022 году снялась в детективной драме «Фишер».