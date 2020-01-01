Фильм Блокадный дневник

Февраль 1942 года, лютые морозы, страшный голод. Не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина Ольга идёт через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрёт от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним.



Блокадный дневник