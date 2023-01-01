Дети перемен
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Дети перемен
8.72024, Дети перемен 1 сезон
Драмы18+
Семейная сага на сломе эпох: Слава Копейкин и Виктория Исакова в криминальной драме о 90-х от режиссеров «Фишера»

Дети перемен (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Страна разрушена, а вместе с ней и старые принципы. Историю простой семьи с непростыми отношениями можно смотреть на Wink в сериале «Дети перемен», дата выхода — 21 ноября! Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов в главных ролях криминальной драмы о девяностых.

Флора — водительница троллейбуса, и ее жизнь складывается очень непросто. На дворе 1995 год, и женщина воспитывает трех сыновей, абсолютно непохожих друг на друга характерами. Несмотря на ее бесконечные усилия по объединению семьи, мальчишки находят свои компании и приобретают все больше и больше разногласий. Теперь «разборки», начавшиеся за гаражами, происходят прямо в их квартире.

Удастся ли Флоре примирить братьев? Узнаете в сериале «Дети перемен» на Wink.
Дата выхода всех серий:

• 1 и 2 серии — 21 ноября
• 3 серия — 28 ноября
• 4 серия — 5 декабря
• 5 серия — 12 декабря
• 6 серия — 19 декабря
• 7 серия — 26 декабря
• 8 серия — 2 января

Все сезоны сериала Дети перемен смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»

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