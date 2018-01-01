Биография

Любовь Львова — режиссер, актриса и сценарист. Родилась в 1984 году. Окончила Государственный институт театрального искусства, училась у знаменитого Петра Фоменко. В качестве актрисы впервые снялась в кино в 2001 году — это были короткометражки «Баллада о любви» и «Правила недолгих встреч». Также появлялась в сериалах «Невозможные зеленые глаза», «Достоевский». Сегодня Любовь Львова активно работает режиссером и сценаристом, в ее фильмографии можно встретить такие проекты, как «Зимний путь», «Метаморфозис», «Амбивалентность», «Черная весна». В 2022 году сняла детективную драму «Фишер».