Черная весна (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки-романтики создают закрытое общество, где устраивают дуэли со старинным оружием. Драйвовый драматический сериал с Глебом Калюжным.



Семнадцатилетний Егор Меленин, известный в своем городке под прозвищем Мел, проживает обычную жизнь на приморском побережье. Однако серость провинции нагоняет тоску на подростка и его друзей. Все меняется, когда они случайно находят старинные дуэльные пистолеты. Романтик Мел решает использовать их, чтобы защитить честь своей подруги Анжелы, которую обманывает московский режиссер. Этот опыт вдохновляет Мела на создание общества под названием «Черная весна», где главное правило — сохранить честь и достоинство. Однако молодые люди еще не представляют, в какой круговорот тайн и загадок они погрузятся, следуя традициям далекого прошлого.



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