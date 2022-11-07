Черная весна (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыЧерная весна1-й сезон2-я серия
Молодежная драма с Глебом Калюжным о подростках, устроивших свой «бойцовский клуб» – с мушкетами и дуэлями. Мелу 17 лет, и он неисправимый романтик, любящий искать во всем поэзию и танцевать на крыше. А еще он влюблен в свою подругу Анжелу, но ту интересуют другие материи. Например – роль русалки в рекламе торта, которую приехал снимать модный режиссер из Москвы. Он пользуется своим положением и соблазняет девушку, и это будит в Меле желание мести. Вдохновленный судьбой Пушкина и поощряемый друзьями, парень вызывает режиссера на дуэль, оружием в которой станут мушкеты, украденные у отца одного из его товарищей. Так начинается история современного дуэльного клуба.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актёр
Артём
Кошман
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- Актёр
Валентин
Анциферов
- Актёр
Анатолий
Белый
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Никита
Кологривый
- Сценарист
Сергей
Тарамаев
- Сценарист
Любовь
Львова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- МХОператор
Михаил
Хурсевич
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин