Черная весна (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Черная весна. Сезон 1. Серия 4
Черная весна
1-й сезон
4-я серия
9.02022, Черная весна. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
Молодежная драма с Глебом Калюжным о подростках, устроивших свой «бойцовский клуб» – с мушкетами и дуэлями. Мелу 17 лет, и он неисправимый романтик, любящий искать во всем поэзию и танцевать на крыше. А еще он влюблен в свою подругу Анжелу, но ту интересуют другие материи. Например – роль русалки в рекламе торта, которую приехал снимать модный режиссер из Москвы. Он пользуется своим положением и соблазняет девушку, и это будит в Меле желание мести. Вдохновленный судьбой Пушкина и поощряемый друзьями, парень вызывает режиссера на дуэль, оружием в которой станут мушкеты, украденные у отца одного из его товарищей. Так начинается история современного дуэльного клуба.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

