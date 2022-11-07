Черная весна (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Молодежная драма с Глебом Калюжным о подростках, устроивших свой «бойцовский клуб» – с мушкетами и дуэлями. Мелу 17 лет, и он неисправимый романтик, любящий искать во всем поэзию и танцевать на крыше. А еще он влюблен в свою подругу Анжелу, но ту интересуют другие материи. Например – роль русалки в рекламе торта, которую приехал снимать модный режиссер из Москвы. Он пользуется своим положением и соблазняет девушку, и это будит в Меле желание мести. Вдохновленный судьбой Пушкина и поощряемый друзьями, парень вызывает режиссера на дуэль, оружием в которой станут мушкеты, украденные у отца одного из его товарищей. Так начинается история современного дуэльного клуба.

