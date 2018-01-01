Амбивалентность
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Амбивалентность

Амбивалентность (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, Амбивалентность
Драмы, Триллеры117 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Студенты-психиатры Петя и Стас ― лучшие друзья и полные противоположности. Первый играет в рок-группе и ведeт разгульную жизнь, второй ― всe ещe слушается маму. Именно она в итоге и становится причиной раздора между парнями, позволив себе вспомнить молодость и закрутить роман с Петей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Амбивалентность»

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