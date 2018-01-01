Амбивалентность (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, Амбивалентность
Драмы, Триллеры117 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Студенты-психиатры Петя и Стас ― лучшие друзья и полные противоположности. Первый играет в рок-группе и ведeт разгульную жизнь, второй ― всe ещe слушается маму. Именно она в итоге и становится причиной раздора между парнями, позволив себе вспомнить молодость и закрутить роман с Петей.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АБРежиссёр
Антон
Бильжо
- Актёр
Данил
Стеклов
- ЕМАктёр
Егор
Морозов
- ВКАктёр
Валентина
Куваева
- ВСАктёр
Валентин
Самохин
- ИВАктёр
Иван
Верховых
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- КБАктриса
Ксения
Базанова
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- ГААктёр
Гарик
Айвазов
- Сценарист
Сергей
Тарамаев
- Сценарист
Любовь
Львова
- АТПродюсер
Ася
Темникова
- ДНПродюсер
Дмитрий
Никитин
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- ВШМонтажёр
Виктор
Шевцов
- АМОператор
Александр
Мартынов
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов