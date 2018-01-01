Амбивалентность (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Студенты-психиатры Петя и Стас ― лучшие друзья и полные противоположности. Первый играет в рок-группе и ведeт разгульную жизнь, второй ― всe ещe слушается маму. Именно она в итоге и становится причиной раздора между парнями, позволив себе вспомнить молодость и закрутить роман с Петей.



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