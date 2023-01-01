Биография

Валентин Самохин – актер театра и кино, родился 29 июля 1973 года. Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Поиски улик», «Практика», «Метод», «Черная кошка», «Победители», «Язычники», «Другие», «Герой по вызову», «Колл-центр». В 2000 году стал выпускником ГИТИСа (курс В. Андреева). Получив актерскую профессию, устроился в театр Джигарханяна, в котором проработал 10 лет. Затем служил в Театре.doc и Центре Мейерхольда. На сцене сыграл более 30 ролей. Сниматься в кино начал с 2001 года. Первым фильмом Валентина Самохина стала многосерийная комедия «FM и ребята». Актер участвовал в съемках популярных сериалов «Ранетки», «Возвращение Мухтара», «Счастливы вместе», «Кто в доме хозяин?», «Практика», «Метод». Главную роль Валентин Самохин сыграл в многосерийной драме «Язычники» (2017). В 2018 году на экраны вышел биографический сериал «Довлатов» с участием актера. Врача-вирусолога он сыграл в сериале «Эпидемия». В 2019 году снялся в полнометражной комедии «Семь ужинов», а также в сериале «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. В 2020 году был задействован в сериале «Колл-центр».