Биография

Данил Стеклов — российский актер. Родился в Москве 18 января 1993 года. Уже с детства интересовался кинематографом и был знаком с процессом съемок. Его мать — актриса Агриппина Стеклова, а дед — народный артист России Владимир Стеклов. После окончания школы Данил поступил в Школу-студию МХАТ и окончил мастерскую Константина Райкина. Впервые оказался на театральной сцене еще в студенчестве: актер исполнил роль Ромео в постановке «Ромео и Джульетта» театра «Сатирикон». Сразу после учебы был принят в труппу МХТ имени Чехова, где сыграл в спектаклях «Боюсь стать Колей», «Карамазовы», «Мастер и Маргарита», «Телефон доверия», «Пиквикский клуб», «Макбет». Данил Стеклов начал карьеру в кино с небольшой роли в фильме «22 минуты». В его фильмографии есть и значительные проекты. Например, «Майор Гром: Чумной Доктор», «Лебединое озеро», «Хочу не могу!», «Танцуй, Селедка!», «Командир», «Трасса», «Жвачка» и многие другие. Наиболее важной работой для актера стала роль Ивана Бездомного в фильме 2023 года «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова.