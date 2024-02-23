Танцуй, Селедка! (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Саша Бортич и Павел Майков в эмоциональном драмеди о сложных взаимоотношениях между отцом и дочерью.
Жанна, которая уже давно живет в Москве, возвращается в свой родной город, чтобы похоронить отца, бросившего их с матерью более двадцати лет назад. Однако организация похорон оказывается непростой задачей, поскольку девушке сначала необходимо доставить тело на судебно-медицинскую экспертизу в районный центр. В поисках помощи Жанна обращается к бывшему соседу Косте, который остро нуждается в деньгах. По дороге Жанне является призрак отца; он разговаривает с дочерью и просит отвезти его в разные места, где они когда-то проводили время вместе. Для Жанны это становится настоящим испытанием, ведь ей предстоит столкнуться с детскими обидами и травмами, которые она долгое время тщательно прятала в глубине своей души.
- АЛРежиссёр
Александра
Лупашко
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Илья
Антоненко
- АБАктриса
Александра
Бабаскина
- НПАктриса
Наталья
Павленкова
- Актёр
Данил
Стеклов
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Анна
Михалкова
- МБАктриса
Марианна
Башкина
- ПКАктёр
Павел
Кузьмин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АЖПродюсер
Александр
Жигун
- АСПродюсер
Александр
Сотников
- АСПродюсер
Александра
Сапачева
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ОШХудожница
Ольга
Шак
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- МХМонтажёр
Максим
Хотько
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев