Танцуй, Селедка! (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Танцуй, Селедка!
2023, Танцуй, Селедка!
Комедия, Драма99 мин18+
Жанне является призрак отца, который хочет наладить отношения с дочерью. Трагикомедия с Сашей Бортич и Павлом Майковым

О фильме

Саша Бортич и Павел Майков в эмоциональном драмеди о сложных взаимоотношениях между отцом и дочерью.

Жанна, которая уже давно живет в Москве, возвращается в свой родной город, чтобы похоронить отца, бросившего их с матерью более двадцати лет назад. Однако организация похорон оказывается непростой задачей, поскольку девушке сначала необходимо доставить тело на судебно-медицинскую экспертизу в районный центр. В поисках помощи Жанна обращается к бывшему соседу Косте, который остро нуждается в деньгах. По дороге Жанне является призрак отца; он разговаривает с дочерью и просит отвезти его в разные места, где они когда-то проводили время вместе. Для Жанны это становится настоящим испытанием, ведь ей предстоит столкнуться с детскими обидами и травмами, которые она долгое время тщательно прятала в глубине своей души.

Сможет ли девушка примириться с отцом, узнаете в трагикомедии «Танцуй, Селедка!»

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцуй, Селедка!»