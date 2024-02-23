Танцуй, Селедка! (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Саша Бортич и Павел Майков в эмоциональном драмеди о сложных взаимоотношениях между отцом и дочерью.



Жанна, которая уже давно живет в Москве, возвращается в свой родной город, чтобы похоронить отца, бросившего их с матерью более двадцати лет назад. Однако организация похорон оказывается непростой задачей, поскольку девушке сначала необходимо доставить тело на судебно-медицинскую экспертизу в районный центр. В поисках помощи Жанна обращается к бывшему соседу Косте, который остро нуждается в деньгах. По дороге Жанне является призрак отца; он разговаривает с дочерью и просит отвезти его в разные места, где они когда-то проводили время вместе. Для Жанны это становится настоящим испытанием, ведь ей предстоит столкнуться с детскими обидами и травмами, которые она долгое время тщательно прятала в глубине своей души.



