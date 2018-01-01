Wink
Фильмы
Танцуй, Селедка!
Актёры и съёмочная группа фильма «Танцуй, Селедка!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцуй, Селедка!»

Режиссёры

Александра Лупашко

Александра Лупашко

Режиссёр

Актёры

Александра Бортич

Александра Бортич

АктрисаЖанна
Павел Майков

Павел Майков

Актёротец Жанны
Илья Антоненко

Илья Антоненко

АктёрКостик
Александра Бабаскина

Александра Бабаскина

АктрисаЖанна в детстве
Наталья Павленкова

Наталья Павленкова

Актриса
Данил Стеклов

Данил Стеклов

Актёр
Ольга Лапшина

Ольга Лапшина

Актриса
Анна Михалкова

Анна Михалкова

Актриса
Марианна Башкина

Марианна Башкина

Marianna Bashkina
Актриса
Павел Кузьмин

Павел Кузьмин

АктёрКомар

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Жигун

Александр Жигун

Продюсер
Александр Сотников

Александр Сотников

Продюсер
Александра Сапачева

Александра Сапачева

Продюсер

Художники

Владимир Купцов

Владимир Купцов

Художник
Ольга Шак

Ольга Шак

Художница

Монтажёры

Серик Бейсеу

Серик Бейсеу

Монтажёр
Максим Хотько

Максим Хотько

Монтажёр

Композиторы

Михаил Чертищев

Михаил Чертищев

Композитор