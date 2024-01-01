Дети перемен 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

8 серия, «Дети перемен». Чем закончится семейная сага со Славой Копейкиным и Викторией Исаковой? Петя берет инициативу в свои руки и втайне от Умки едет знакомиться с ее родителями. Внезапное предложение руки и сердца не вызывает у дамы ничего, кроме гнева, но Петя обезумел — его уже не остановить. Сальников пытается выйти сухим из воды, Русланчик втайне мечтает отомстить брату, а Родион глушит горе горячительными напитками.



Новый сериал про 90-е подходит к концу, так что новогодние праздники — лучшее время, чтобы смотреть «Дети перемен». 8 серия, дата выхода которой 2 января 2025 года, удивит вас также сильно, как и весь 1 сезон криминальной драмы.



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