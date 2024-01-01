Дети перемен. Сезон 1. Серия 8
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Дети перемен
1-й сезон
8-я серия
8.72024, Дети перемен. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
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Дети перемен 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

8 серия, «Дети перемен». Чем закончится семейная сага со Славой Копейкиным и Викторией Исаковой? Петя берет инициативу в свои руки и втайне от Умки едет знакомиться с ее родителями. Внезапное предложение руки и сердца не вызывает у дамы ничего, кроме гнева, но Петя обезумел — его уже не остановить. Сальников пытается выйти сухим из воды, Русланчик втайне мечтает отомстить брату, а Родион глушит горе горячительными напитками.

Новый сериал про 90-е подходит к концу, так что новогодние праздники — лучшее время, чтобы смотреть «Дети перемен». 8 серия, дата выхода которой 2 января 2025 года, удивит вас также сильно, как и весь 1 сезон криминальной драмы.

Сериал Дети перемен 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»