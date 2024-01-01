Дети перемен. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Дети перемен
1-й сезон
1-я серия
8.72024, Дети перемен. Сезон 1. Серия 1
Драмы18+

Дети перемен 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начинайте смотреть сериал «Дети перемен» — 1 серия 1 сезона уже ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink! Жизнь Флоры идет своим чередом: до вечера она развозит пассажиров на троллейбусе, а потом возвращается домой — готовить ужин и кормить троих сыновей. Петя увлекается оперным пением, Юра рисует плакаты, а младший Руслан — еще школьник. Флора даже не подозревает, что старший сын связался с бандитами, а младший прогуливает школу, чтобы зарабатывать на жизнь. У каждого из ребят свой мир, и вскоре эти миры столкнутся в бескомпромиссной борьбе на изломе времени.

История семьи Флоры из 90-х никого не оставит равнодушным. Чтобы узнать, что станет яблоком раздора между братьям, смотрите новую криминальную драму «Дети перемен», 1 серия в лучшем качестве доступна на Wink.

Сериал Дети перемен 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драмы
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»