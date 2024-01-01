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Дети перемен
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8.72024, Фильм о фильме
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Дети перемен (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

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О сериале

История о взрослении и попытках сохранить семью на сломе эпох: сериал «Дети перемен», 1 сезон, исследует девяностые «изнутри».

Жизнь водителя троллейбуса Флоры не похожа на сказку. Она воспитывает трех сыновей от разных отцов, каждый из мальчиков непохож на остальных и внешне, и внутренне. Идет 1995 год, и разногласия между взрослеющими братьями усугубляются из-за новых сомнительных знакомств. Семейная драма, полная иронии и черного юмора, рефлексирует на тему одного из самых сложных периодов в новейшей истории страны. Через персонажей разного возраста создатели откровенно говорят о противоречащих взглядах «детей девяностых» и последствиях таких противоречий.

Удастся ли Флоре сохранить семью, а братьям уладить разногласия? Смотрите 1 сезон «Дети перемен» на Wink.

Сериал Фильм о фильме 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети перемен»