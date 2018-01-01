Биография

Филипп Дьячков — российский актер, сыгравший в большом количестве популярных фильмов и сериалов. Родился 27 февраля 1987 года в актерской семье: бабушка и дедушка будущего актера — народные артисты РСФСР Елена Маркина и Леонид Дьячков. Решив пойти по стопам знаменитых родственников, Филипп окончил Петербургскую академию театрального искусства и стал одним из ведущих артистов местного «Этюд-театра». В середине 2000-х годов Филипп Дьячков начал сниматься в сериалах и фильмах. Сначала ему предлагали небольшие роли в лентах «Гончие» и «Кочегар», далее последовали работы в многосерийных телепроектах «Пятая группа крови», «Ментовские войны 6», «Принц Сибири» и других. Постепенно актер стал одной из ключевых персон российского кино. Зрители могут хорошо помнить роли Филиппа Дьячкова в популярных фильмах «Гоголь. Начало», «Ночная смена», «Довлатов», «Год свиньи» и многих других. В 2020 году актер сыграл персонажа Влада в ностальгическом сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», основанном на реальных событиях, происходивших в России 90-х годов. Всего в копилке актера уже более сорока разноплановых ролей.