Челюскин. Первые (Сериал 2025) смотреть онлайн

Сюжет

«Челюскин. Первые» — ретродрама о судьбе героической экспедиции, которая держала в напряжении целую нацию! В роли исследователя Отто Шмидта актер «Эпидемии» Кирилл Кяро, а в образе молодого механика — Глеб Калюжный. Сериал снят по сценарию Максима Бударина, режиссером выступил Степан Коршунов. Также в ролях: Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Валери Зоидова, Михаил Водзуми, Шораана Ондар, Алексей Розин, Александр Лойе, Элизабет Дамскер и другие.



В августе 1933 года ледокол «Челюскин» начинает беспрецедентное путешествие из Мурманска во Владивосток с целью пройти Северный морской путь за один сезон. Экспедицией руководит Отто Шмидт — он и его команда молодых и отважных полярников искренне верят в успех миссии. Однако великие мечты сталкиваются с жестокой реальностью: «Челюскин» был схвачен ледяными оковами и пошел на дно. Теперь, в условиях суровой арктической пустыни, каждую минуту члены экипажа вынуждены бороться за выживание.



Не пропустите уникальный по масштабу для России шестисерийный проект, особенно если вы цените сюжеты о человеческом мужестве: премьера исторической драмы состоится в 2025 году. «Челюскин. Первые» — сериал, смотреть онлайн который можно только на нашем видеосервисе Wink! Дата выхода — 20 февраля.



Количество сезонов: 1

Количество серий: 6



Дата выхода всех серий:

• 1 серия — 20 февраля

• 2 серия — 27 февраля

• 3 серия — 6 марта

• 4 серия — 13 марта

• 5 серия — 20 марта

• 6 серия — 27 марта



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