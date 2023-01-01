Челюскин. Первые 1 сезон (Сериал 2025 год) смотреть

Сюжет

«Челюскин. Первые» — сериал о подвиге советских полярников, чья судьба держала в напряжении весь мир. Основанная на реальных событиях, историческая драма рассказывает о легендарной экспедиции ледокола «Челюскин», которая в 1933 году отправилась в масштабное путешествие по Северному морскому пути. В центре истории — Отто Шмидт (Кирилл Кяро) и его команда, полная энтузиастов и романтиков, готовых покорить Арктику. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный), метеоролог Ольга Сомова (Стася Милославская) и множество других отважных исследователей. Всем им суждено столкнуться с самыми суровыми испытаниями в своей жизни.



Поначалу «Челюскин» на протяжении нескольких месяцев дрейфует в северных водах, его команда сохраняет бодрость духа, не подозревая, какая катастрофа ждет впереди. В феврале 1934 года огромная льдина раздавливает судно, и команда вынуждена срочно эвакуироваться. Полярники оказываются на льдине, их спутники — мороз, голод, отсутствие связи и полная неизвестность. Шмидт, будучи строгим лидером, пытается сохранить порядок в лагере, но постепенно люди начинают терять веру в успех миссии. Одни готовы идти до конца, следуя приказам, другие мечтают сбежать и добраться до суши. Конфликты нарастают, а суровые условия только усиливают напряжение. Ситуация становится еще критичнее, когда в лагере появляются дикие звери, а внутри начинается борьба за лидерство. Тем временем, на помощь челюскинцам отправляются летчики-спасатели.



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