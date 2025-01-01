Челюскин. Первые 1 сезон 5 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В пятой серии челюскинцы наконец-то получили надежду на спасение, но их испытания еще не закончились. В лагере Шмидта накаляются страсти: одни пытаются организовать побег, другие — спасти товар�ищей, а третьи вдруг начинают сомневаться в своих решениях. Тем временем в Ванкареме тоже неспокойно: болезнь настигла даже шамана, и сами местные больше не верят в его силу. Ольга организует спасательную экспедицию, чтобы найти выживших на льдине, но никто не может сказать наверняка, чем закончится эта авантюра.
Вопрос теперь не только в выживании, но и в том, какими людьми герои выйдут из этого ледяного плена. Сериал «Челюскин. Первые» смотреть онлайн можно на Wink уже сейчас!
Сериал Челюскин 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
- Режиссёр
Степан
Коршунов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Стася
Милославская
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Алексей
Розин
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Валери
Зоидова
- Актёр
Михаил
Водзуми
- Актёр
Сергей
Годин
- Актриса
Элизабет
Дамскер
- Актриса
Шораана
Ондар
- Актёр
Данил
Никитин
- Актёр
Андрей
Шалбуров
- СКАктёр
Семён
Козлов
- Актёр
Илья
Белов
- АГАктриса
Алтана
Горяева
- Актёр
Илья
Антоненко
- Актриса
Анастасия
Ильинская
- СКАктёр
Сергей
Калашник
- КГАктёр
Кирилл
Гончаров
- МВАктёр
Михаил
Виноградов
- ЛПАктёр
Леонид
Поляков
- Актёр
Алексей
Сошин
- НЕАктёр
Николай
Евстафьев
- АОАктриса
Арина
Осипова
- МСАктёр
Максим
Сушко
- АМАктёр
Андрей
Мясников
- ДБАктёр
Денис
Барковский
- КЛАктёр
Кирилл
Лоскутов
- Актёр
Сослан
Фидаров
- НКАктриса
Нина
Кучерук
- РБАктёр
Родион
Быков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- Актёр
Иван
Купреенко
- Актёр
Максим
Костромыкин
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Фрол
Фролов
- Актёр
Филипп
Дьячков
- Актёр
Денис
Парамонов
- АВАктёр
Александр
Вершинин
- ПБАктёр
Павел
Басов
- ИСАктёр
Ильнар
Сунгатов
- АСАктёр
Алексей
Суренский
- Актёр
Артем
Семакин
- ЯПАктёр
Янис
Политов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- АВАктёр
Алексей
Ведерников
- Актриса
Арина
Савостьянова
- ДГАктёр
Денис
Глод
- МКАктриса
Марина
Калецкая
- ЕПАктёр
Егор
Партин
- ИСАктёр
Илья
Сланевский
- ВЛАктёр
Владимир
Лукьянчиков
- АСАктёр
Арсений
Сюхин
- ВХАктёр
Виталий
Ходин
- ИДАктёр
Илья
Дрознин
- ПААктёр
Павел
Афонькин
- ББАктёр
Баин
Бовальдинов
- ФМАктёр
Федор
Мишеев
- ЕСАктриса
Екатерина
Согрина
- Актёр
Аслан
Цаллати
- ВСАктёр
Владислав
Степченко
- ЛЦАктриса
Лейла
Цыцыкова
- МБСценарист
Максим
Бударин
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АБПродюсер
Алексей
Блажнов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Денис
Уточкин
- ЭГПродюсер
Эдуард
Горбенко
- ДУПродюсер
Денис
Усенко
- ТКПродюсер
Татьяна
Кульпинова
- БЛПродюсер
Борис
Ликин
- АГПродюсер
Анна
Герш�ович
- ПТПродюсер
Павел
Тетерский
- Продюсер
Денис
Дубовик
- АКПродюсер
Анна
Крутий
- ЮФХудожник
Юрий
Фоменко
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- ЕВХудожница
Елена
Ваховская
- ВБОператор
Владимир
Башта
- АСОператор
Александр
Симонов
- Композитор
Константин
Познеков