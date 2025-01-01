Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Челюскин. Первые
1-й сезон
5-я серия
8.82025, Челюскин. Первые. Сезон 1. Серия 5
Исторический, Драма18+
Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в масштабной ретродраме о героической экспедиции, которая держала в напряжении весь мир
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Челюскин. Первые 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В пятой серии челюскинцы наконец-то получили надежду на спасение, но их испытания еще не закончились. В лагере Шмидта накаляются страсти: одни пытаются организовать побег, другие — спасти товарищей, а третьи вдруг начинают сомневаться в своих решениях. Тем временем в Ванкареме тоже неспокойно: болезнь настигла даже шамана, и сами местные больше не верят в его силу. Ольга организует спасательную экспедицию, чтобы найти выживших на льдине, но никто не может сказать наверняка, чем закончится эта авантюра.

Вопрос теперь не только в выживании, но и в том, какими людьми герои выйдут из этого ледяного плена. Сериал «Челюскин. Первые» смотреть онлайн можно на Wink уже сейчас!

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Челюскин. Первые»