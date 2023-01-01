Биография

Виталий Валерьевич Ходин – белорусский и российский актер, каскадер родом из Минска. День рождения: 20 ноября 1978 г. После окончания школы будущий актер Виталий Ходин направился в Москву, чтобы поступить в Щепкинское училище. В 2001 г. он успешно его окончил под руководством В. Сафронова. Тогда же стал актером, а позднее заведующим художественно-постановочной частью Реутовского драмтеатра в Московской области. Покинул театр только после его закрытия в 2010 году. В этот период участвовал в Международном театральном фестивале «Русская классика. Лобня-2007», где стал обладателем премии жюри за главную мужскую роль. Впервые снялся в кино в 1997 г. – в родном Минске на площадке «Беларусьфильм» в драме Владимира Гостюхина «Ботанический сад». В дальнейшем на счету Виталия Ходина немало эпизодических ролей в популярных телесериалах: «Карпов» (2012 г.), «Мамочки» (2015-2017 гг.), «Отель \"Элеон\"» (2016-2017 гг.). К 2020 г. в портфолио актера более трех десятков проектов. В мини-сериале Виталия Ходина «Мачеха» (2016 г.) режиссера Александра Аравина он впервые появляется в главной роли. Недавние работы: боевик «Лютый – 2» (2019 г.) и мелодрама «Скорая помощь – 2» (2019 г.)."