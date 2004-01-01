Вам — задание
Wink
Фильмы
Вам — задание

Вам — задание (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

8.52004, Вам — задание
Драмы, Приключения78 мин16+

Сюжет

В центре сюжета — история трёх братьев Купревичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции Алексея Купревича из Минска командируют в Западную Беларусь, где в одном из селений орудует банда. Но начинается война. Алексей и его брат, старший лейтенант милиции Пётр Купревич, получают задание уничтожить высадившийся под Селищами немецкий десант. Их младший брат Володя, оказавшийся вместе с родителями в оккупированном Минске, помогает подпольщикам...

Вам — задание смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Приключения, Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Вам — задание»

Всё