Вам — задание (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
8.52004, Вам — задание
Драмы, Приключения78 мин16+
Сюжет
В центре сюжета — история трёх братьев Купревичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции Алексея Купревича из Минска командируют в Западную Беларусь, где в одном из селений орудует банда. Но начинается война. Алексей и его брат, старший лейтенант милиции Пётр Купревич, получают задание уничтожит�ь высадившийся под Селищами немецкий десант. Их младший брат Володя, оказавшийся вместе с родителями в оккупированном Минске, помогает подпольщикам...
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Информация
СтранаБеларусь
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Приключения, Драмы
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ЮБРежиссёр
Юрий
Бержицкий
- ВХАктёр
Виталий
Ходин
- ВКАктёр
Валентин
Клементьев
- АКАктёр
Альбинас
Келярис
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- НВАктриса
Наталия
Винтилова
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- ЕДАктёр
Евгений
Дмитриев
- ВКАктёр
Вячеслав
Кулаков
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- АКСценарист
Алена
Калюнова
- НЧСценарист
Николай
Чер�гинец
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ВИМонтажёр
Валентина
Ивановская
- ААОператор
Александр
Абадовский
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько