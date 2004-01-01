Вам — задание (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В центре сюжета — история трёх братьев Купревичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции Алексея Купревича из Минска командируют в Западную Беларусь, где в одном из селений орудует банда. Но начинается война. Алексей и его брат, старший лейтенант милиции Пётр Купревич, получают задание уничтожит�ь высадившийся под Селищами немецкий десант. Их младший брат Володя, оказавшийся вместе с родителями в оккупированном Минске, помогает подпольщикам...



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