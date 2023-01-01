Биография

Наталия Винтилова – актриса театра и кино. На ее счету более 60 ролей в отечественных полнометражных картинах и телесериалах. Будущая артистка родилась в 1978 г. в Рыбинске. Среднее образование девушка получила в п. Балакирево, во Владимирской области. В юности она увлекалась музыкой, окончила музыкальную школу, овладев искусством игры на домбре. Первые роли Наталия Винтилова исполнила в театральной студии при муниципальном Александровском драматическом театре, где она начала заниматься с 15 лет. Окончив школу, она стала студенткой ВТУ им. Щукина. Актерское искусство девушка постигала на курсе А. Граве. С 2000 г. актриса начала работать в МХАТ им. Горького. В течение 6 лет она сыграла более 10 ролей, участвовала в постановках «Синяя птица», «Русский водевиль», «Прощание в июне» и других. Кинематографическая карьера артистки началась в 2001 году. Она исполнила небольшие роли в сериалах «Гражданин начальник», «Марш Турецкого». В 2002 г. зрители увидели Наталию Винтилову в фильме американского режиссера К. Бигелоу «К-19». Затем актриса много снималась в российских картинах и телесериалах. Одного из ведущих персонажей она сыграла в сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска – 2», а также в 3 и 4 частях ленты. В 2006 г. актриса исполнила главную роль в фильме «Чартер». Заметными стали ее работы в сериалах «Кулагин и партнеры», «Папины дочки», «Воронины», «Склифосовский. Реанимация».