Биография

Вячеслав Кулаков – актер. Родился в 1968 году. В стремлении стать актером проявил редкую целеустремленность. Перебрался из Целинограда в Москву, жил в палатке и общежитии, работал и одновременно учился в театральной студии. В Школу-студию МХАТ сумел поступить после службы в армии. Получив в 1993 году диплом, устроился в Театр имени Пушкина. Вскоре начал играть в кино. Первая же роль Кулакова оказалась главной: индийский режиссер пригласил физически развитого актера сыграть в фильме 1994 года «Искусство умирать». Позднее актер работал в антрепризных театрах, участвовал в телевизионных шоу. Женат, воспитывает троих детей. Артист привержен театральной сцене, однако от участия в киносъемках не отказывается. В 1995 году он играет главную роль в китайской мелодраме «Роман в Москве». После двух популярных сериалов тех лет – «Клубничка» и «Любить по-русски» – снимается у Рязанова в ленте «Привет, дуралеи!» Несколько главных ролей актер исполняет в 2002 году. Его работа в сериале «Две судьбы» привлекает внимание публики. Запоминается Вячеслав Кулаков в сериалах «Остров обреченных» и «Смерш», где исполняет второстепенные, но важные для сюжета роли.