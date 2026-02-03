9.32024, Женский защитник 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Женский защитник (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Анна в свои 35 никогда не была замужем и не стремится — многого насмотрелась на работе и не особо верит во всю эту любовь. Работает она адвокатом по разводам, принципиально защищает только женщин и каждый день наблюдает, как гнусно ведут себя их бывшие мужья. Однако вскоре ей приходится усомниться в своих убеждениях. К Анне обращается девушка, которая утверждает, что муж её бьёт, но его адвокат Артём заявляет, что клиентка врёт. Ко всему прочему Анна поняла, что влюбилась … в Артёма, и кажется, это взаимно…
Рейтинг
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Пальмов
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ОБАктриса
Ольга
Бобкова
- АВАктёр
Алексей
Вакулов
- ВКАктёр
Вячеслав
Кулаков
- ТТАктриса
Татьяна
Тимакова
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- КДАктриса
Ксения
Дементьева
- ЛШАктриса
Людмила
Шувалова
- ЕЧАктёр
Елисей
Чучилин
- АВАктёр
Александр
Волков
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- Актёр
Вадим
Пироженко
- ЕВАктёр
Евгений
Власенко
- ПКСценарист
Полина
Конох
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- АГПродюсер
Ася
Гойзман
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТППродюсер
Татьяна
Прожико
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- БККомпозитор
Борис
Кинер