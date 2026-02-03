Женский защитник
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Женский защитник
9.32024, Женский защитник 1 сезон
Мелодрама18+
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Женский защитник (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анна в свои 35 никогда не была замужем и не стремится — многого насмотрелась на работе и не особо верит во всю эту любовь. Работает она адвокатом по разводам, принципиально защищает только женщин и каждый день наблюдает, как гнусно ведут себя их бывшие мужья. Однако вскоре ей приходится усомниться в своих убеждениях. К Анне обращается девушка, которая утверждает, что муж её бьёт, но его адвокат Артём заявляет, что клиентка врёт. Ко всему прочему Анна поняла, что влюбилась … в Артёма, и кажется, это взаимно…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Женский защитник»