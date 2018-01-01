Биография

Дмитрий Сорокин — российский режиссер, актер, сценарист. Родился в Москве 1 декабря 1970 года. Дмитрий Сорокин специализируется на режиссировании кино и сериалов. Его первой работой стал цикл документальных фильмов «Отражение». В 2005 году стал режиссером и сценаристом сериала «Криминальные игры». А в 2006 году на телевидении шел документальный цикл «Секретные истории», одним из создателей которого был Дмитрий. В последующие годы вышли десятки проектов, где он выступал в качестве режиссера или режиссера-постановщика. Среди них полнометражные фильмы «Время счастья», «Семья», «Невезучая», сериалы «Сердце не камень», «Ни шагу назад!», «Невезучая», «Зацепка», «Чистосердечное признание», «Вторая жена», мелодрам «Удача напрокат», «Истина в вине» 1 и 2 части, «Спасти Анну», «Сигма», «Женский защитник» и многих других. Дмитрий Сорокин сыграл роли второго плана и эпизоды в своих же фильмах и сериалах — «К вам пришел ангел», «Счастье есть», «Не отпускай меня». Выступал в качестве сценариста при создании сериала «Криминальные игры», киноленты «Между нами небо», мини-сериала «Там, где нас нет».