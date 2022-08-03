Невезучая
Невезучая

Невезучая (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Невезучая
Мелодрама93 мин12+

О фильме

Черная полоса в жизни Нины тянется уже давно, но знакомство с красавцем Романом может все изменить.

Учительницу английского языка Нину как будто кто-то сглазил: соседи по коммуналке зверствуют, с работы увольняют, в личной жизни затишье… Все меняется, когда «Невезучая» Нина соглашается подменить свою подругу-переводчицу на переговорах. Девушка сразу поддается чарам симпатичного начальника и тут же в него влюбляется, не подозревая, что вновь становится пешкой в чужой игре. Чтобы узнать, окажется ли сердце главной героини достаточно зорким, чтобы разглядеть действительно хорошего человека, начинайте фильм «Невезучая» смотреть онлайн в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

