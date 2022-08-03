Невезучая (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Черная полоса в жизни Нины тянется уже давно, но знакомство с красавцем Романом может все изменить.



Учительницу английского языка Нину как будто кто-то сглазил: соседи по коммуналке зверствуют, с работы увольняют, в личной жизни затишье… Все меняется, когда «Невезучая» Нина соглашается подменить свою подругу-переводчицу на переговорах. Девушка сразу поддается чарам симпатичного начальника и тут же в него влюбляется, не подозревая, что вновь становится пешкой в чужой игре. Чтобы узнать, окажется ли сердце главной героини достаточно зорким, чтобы разглядеть действительно хорошего человека, начинайте фильм «Невезучая» смотреть онлайн в хорошем качестве.



