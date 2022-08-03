Невезучая (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Черная полоса в жизни Нины тянется уже давно, но знакомство с красавцем Романом может все изменить.
Учительницу английского языка Нину как будто кто-то сглазил: соседи по коммуналке зверствуют, с работы увольняют, в личной жизни затишье… Все меняется, когда «Невезучая» Нина соглашается подменить свою подругу-переводчицу на переговорах. Девушка сразу поддается чарам симпатичного начальника и тут же в него влюбляется, не подозревая, что вновь становится пешкой в чужой игре. Чтобы узнать, окажется ли сердце главной героини достаточно зорким, чтобы разглядеть действительно хорошего человека, начинайте фильм «Невезучая» смотреть онлайн в хорошем качестве.
На портале Wink вы можете бесплатно смотреть онлайн мелодраму «Невезучая» (2016). Все фильмы 2016 года доступны для просмотра в HD качестве.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актриса
Анна
Тараторкина
- АШАктёр
Алексей
Шутов
- Актёр
Антон
Филипенко
- ИКАктёр
Илья
Капанец
- ГЧАктриса
Галина
Чернобаева
- ИКАктриса
Ирина
Кабанова
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гурбанович
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- АПАктриса
Алла
Пролич
- АГСценарист
Анна
Гусельникова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков