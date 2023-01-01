Биография

Алексей Шутов – актер российского кино, родился в далеком Якутске в 1975 году. Родители Алексея не считали актерство настоящей мужской профессией, поэтому когда мальчик заявил, что он хочет стать актером, они всячески пытались отговорить его от необдуманного, по их мнению, поступка. Но Алексей полюбил сцену с самого раннего возраста. Он с удовольствием играл разные роли в театральной студии, забросив учебу в школе. Дорога в столичный вуз открылась Алексею благодаря известному актеру А. Филозову. Он приехал в Якутск, чтобы найти талантливую молодежь из глубинки. Молодой Шутов понравился мэтру, и Алексей уехал учиться во ВГИК на курс А. Джигарханяна, под крылом которого дебютант начал свою актерскую карьеру в «Центре драматургии и режиссуры». Спутницу жизни Алексей выбрал из творческой среды. Жена актера – профессиональная балерина. У супругов есть долгожданная дочь Даша. Первые маленькие роли Шутов сыграл в популярных «Петербургских тайнах» и в детективном сериале «Короли российского сыска». В 1998 году его пригласили на съемки «Сибирского цирюльника». Алексею пришлось на год проститься с любимым театром, чтобы получить долгожданную роль. Звездный час актера наступил после его участия в двух сезонах (7-м и 8-м) любимого телесериала российских зрителей всех возрастов – «Возвращение Мухтара». Алексею стали поступать предложения от режиссеров. Один за другим на экраны вышли фильмы Шутова: «Майа» и «Невезучая». Одни из последних его работ – роли в кинолентах «По законам военного времени – 2» и «Родные руки».