Белая стрела (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Середина 90-х годов. После смерти родителей десантник Николай Балакирев оставляет службу и приезжает в Петербург к сестре. Старинный друг отца предлагает ему работу в Управлении по борьбе с организованной преступностью. Почти в это же время сестру Николая убивает известный в городе бандит - Пеликан. Благодаря деньгам и связям Пеликан уходит от наказания, и Николай решает самостоятельно расправиться с ним. Но его опережают неизвестные бойцы в масках...

