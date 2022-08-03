Белая стрела (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
9.12007, Белая стрела
Боевик, Драма94 мин18+
О фильме
Середина 90-х годов. После смерти родителей десантник Николай Балакирев оставляет службу и приезжает в Петербург к сестре. Старинный друг отца предлагает ему работу в Управлении по борьбе с организованной преступностью. Почти в это же время сестру Николая убивает известный в городе бандит - Пеликан. Благодаря деньгам и связям Пеликан уходит от наказания, и Николай решает самостоятельно расправиться с ним. Но его опережают неизвестные бойцы в масках...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Бурцев
- ВААктёр
Владимир
Артемов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Евгений
Леонов-Гладышев
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- СЩАктриса
Светлана
Щедрина
- АШАктёр
Алексей
Шутов
- ВЮАктёр
Владислав
Юрчикевич
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- АСАктёр
Александр
Саюталин
- ПВАктриса
Полина
Воробьева
- АНСценарист
Андрей
Новоселов
- СКПродюсер
Сергей
Каратаев
- ВУПродюсер
Виктор
Умнов
- АКОператор
Александр
Корнеев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров