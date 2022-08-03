Белая стрела
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Белая стрела

Белая стрела (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

9.12007, Белая стрела
Боевик, Драма94 мин18+

О фильме

Середина 90-х годов. После смерти родителей десантник Николай Балакирев оставляет службу и приезжает в Петербург к сестре. Старинный друг отца предлагает ему работу в Управлении по борьбе с организованной преступностью. Почти в это же время сестру Николая убивает известный в городе бандит - Пеликан. Благодаря деньгам и связям Пеликан уходит от наказания, и Николай решает самостоятельно расправиться с ним. Но его опережают неизвестные бойцы в масках...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белая стрела»