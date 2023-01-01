Биография

Евгений Леонов-Гладышев — российский актер кино и дубляжа, режиссер. Обладатель званий «Народный артист России» и «Заслуженный артист России». Родился в Вильнюсе 24 января 1952 года. После обучения в школе-интернате будущий актер поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, который окончил в 1973 году. После получения диплома Евгений некоторое время работал актером в «Ленфильме», пока не стал президентом Гильдии актеров Санкт-Петербурга. Помимо актерской деятельности, Леонов-Гладышев пробовал себя в режиссуре, сняв несколько эпизодов сериалов «Высшая мера», «Дом Надежды» и «Улицы разбитых фонарей». Первое появление Евгения Леонова-Гладышева датировано 1972 годом в фильме «Включите северное сияние». В дальнейшем актер принял участие в съемках таких проектов, как «Фронт без флангов», «Интердевочка», «Убойная сила», «Место встречи изменить нельзя» и «Мастер и Маргарита».